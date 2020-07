Le DLC Blasphemous : The Stir of Dawn sera disponible gratuitement le 4 août

Fruit d’une campagne Kickstarter lancée en 2017, Blasphemous avait subi un assez bon accueil de la part des joueurs. Peu de temps après sa sortie en septembre 2019, les développeurs du jeu avaient déclaré que celui-ci bénéficierait d’une grosse mise à jour pendant l’année 2020.

Du contenu supplémentaire mais pas de coût supplémentaire

Cette mise à jour nommée Blasphemous : The Stir of Dawn devrait amener pas mal d’ajouts au matériel d’origine. Voici les premières informations de cette dernière :

La présence d’un New Game Plus

Mise à jour du doublage des voix avec l’ajout de l’espagnol en jeu

Un nouveau système optionnel baptisé « Three Penitence »

Nouvelles intrigues, zones, boss, ennemis et PNJ

Nouvelles exécutions et nouveaux contres

Nouvelles animations, objets et une DA retravaillée sur les niveaux du jeu

Quelques modifications pour rendre le jeu plus équilibré

On ne rentre cependant pas dans le détail avec ce premier aperçu. Ainsi, pour avoir plus de précisions sur ce futur DLC, les développeurs publieront de nouvelles informations sur la page Steam de Blasphemous chaque semaine. Dans le but de vous faire un premier avis sur le jeu, on vous renvoie vers notre test de ce dernier.