Blasphemous atteint le million de ventes

Alors que tout récemment, le metroidvania Blasphemous, développé par le studio espagnol The Game Kitchen, s’offrait une collaboration avec la licence Bloodstained : Ritual of the Night, le titre atteint un nouveau cap significatif en terme de ventes. Une information relayée par le compte twitter du jeu et mise en avant par une vidéo de remerciement publiée par l’éditeur.

Le million symbolique

Jeu exigeant dans la pure veine des Souls-like et arborant un pixel-art de haute qualité, Blaphemous passe la barre du million de joueurs et joueuses et récompense ainsi les efforts des développeurs qui, depuis la sortie du titre fin 2019, n’ont cessés de l’améliorer, notamment avec des changements visuels et deux extensions gratuites.

Dès lors, The Game Kitchen a annoncé fièrement la venue de nouveaux contenus gratuits pour leur jeu et n’a pas manqué de remercier les joueurs et joueuses qui soutiennent le titre depuis presque deux ans maintenant. L’aventure ne fait que commencer.

N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir notre test de Blasphemous. Le jeu est actuellement disponible sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One.