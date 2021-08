Blasphemous : Un DLC gratuit et une suite pour 2023 annoncés

Si l’on a eu droit à une cérémonie d’ouverture hier soir, riche en annonces, la Gamescom ouvre s’est portes officiellement aujourd’hui. Plusieurs studios n’hésitent pas à faire leur annonce, notamment au cours de l’émission Awesome Indies Show, une conférence en ligne centrée sur les jeux indépendants. Parmi les titres présents, on y retrouve Blasphemous, qui avait deux choses à nous dire.

Une conclusion et une suite

C’est donc une nouvelle bande-annonce que les développeurs de Blasphemous ont dévoilé. Et il faut l’avouer, celle-ci est magnifique. Entièrement animée, la vidéo nous présente un nouveau contenu qui arrivera en fin d’année : Blasphemous Wounds of Eventide, une extension gratuite qui permettra de conclure définitivement l’aventure. Elle sera disponible le 9 décembre sur l’ensemble des plateformes où le jeu est sorti.

Mais ce n’est pas tout : le studio espagnol The Game Kitchen est venu avec une surprise : en fin de trailer, une suite a été teasée. Blasphemous II a été annoncé avec simplement un chiffre romain et une période de sortie fixée à 2023. Il faudra encore attendre un moment avant d’en savoir plus sur ce second opus, que l’on imagine déjà tout aussi bon que son prédécesseur.