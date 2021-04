Blasphemous s’offre une édition Deluxe en version physique sur Switch, Xbox One et PS4

Alors que le jeu atteignait récemment le million de ventes, celui-ci revient avec une édition Deluxe en version physique qui sera disponible le 29 juin prochain sur PS4, Switch et Xbox One. Blasphemous Deluxe Edition est cependant déjà en précommande et vous pouvez réserver une copie sur la boutique Just for Games dès maintenant.

On reprendra bien une dose de Cvstodia !

Cette version est tarifée au prix de 29,99€ sur PS4 et Xbox One et à 39,99€ sur Switch. Bien sûr, celle-ci n’est pas « Deluxe » pour rien et offre plusieurs goodies en plus. Sans plus tarder, voilà le descriptif de son contenu :

Le boîtier et une copie du jeu en version physique

Un artbook digital de 195 pages en anglais

Un comic en version numérique en anglais

L’ost du jeu téléchargeable

Deux skins supplémentaires pour le personnage : Alloy of Sin et Golden Burden

Une carte de la région de Cvstodia

Plusieurs stickers

Pour vous faire un premier avis sur le jeu de The Game Kitchen, vous pouvez consulter notre test de Blasphemous. Dans le mêmte temps, un documentaire sur le making-of du jeu est disponible à l’achat pour 2,99€. Vous pouvez regarder gratuitement les dix premières minutes de ce dernier sur Youtube.