Disney Dreamlight Valley : Des premiers résultats encourageants pour le jeu

Disney Dreamlight Valley était forcément attendu, grâce à son pitch mélangeant l’univers Disney à un jeu de simulation comme Animal Crossing ou Les Sims, mais on imaginait que son accès anticipé n’attirerait pas forcément tout le monde tout de suite, étant donné qu’il est payant alors que le jeu final sera free-to-play. Mais Gameloft et Disney peuvent se frotter les mains, puisque leur partenariat s’avère être juteux, avec déjà un petit engouement autour du jeu.

Le début d’un beau succès ?

Joli lancement Disney Dreamlight Valley, qui est certes à relativiser. Pour le moment, seul SteamDB nous offre des premiers chiffres, et on peut voir que le jeu s’est hissé en tête des ventes Steam pour son premier jour de commercialisation, avec un pic à 4057 joueurs et joueuses en simultané à l’heure où l’on écrit ces lignes (et le pic ne fait qu’augmenter).

On est évidemment très loin d’un plébiscite comparable à un AAA, mais pour un jeu en accès anticipé payant, c’est tout de même une performance à saluer. PCGamesN rapporte aussi que le titre eu un pic à plus de 52 000 viewers en simultané sur Twitch, de quoi montrer qu’il y a de l’intérêt autour du jeu. Nul doute que ces chiffres seront largement dépassés lorsque le jeu sortira gratuitement.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.