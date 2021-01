Disjunction, jeu d’action-infiltration cyberpunk, arrive sur consoles et PC le 28 janvier

Il faut croire que les dystopies futuristes sont particulièrement inspirantes ces derniers temps. Cela étant, loin de l’énorme ambition d’un Cyberpunk 2077, c’est tout de même au sein d’un univers similaire que Disjunction, développé par la toute petite équipe de Ape Tribe Games, se déroule.

Et il ne faudra pas attendre longtemps pour mettre la main sur ce RPG indépendant orienté action-infiltration puisqu’il va débarquer dans peu de temps sur consoles de huitième génération et PC le 28 janvier.

Le tech-noir s’invite à New York

En 2048, la ville de New York est dirigée par des méga-corporations, les buildings atteignent des hauteurs toujours plus vertigineuses, creusant un fossé entre ceux qui vivent avec l’omniprésence des implants cybernétiques facilitant la vie, où des robots de sécurité patrouillent pour maintenir l’ordre, et les bas-quartiers, symbolisés par un Central Park transformé en bidonville, où le crime s’envole, les drogues ont bonne cote et où les dérives technologiques dérèglent la vie des plus vulnérables.

Vous reconnaissez certainement ici un refrain similaire entendu quelque part, mais auquel ne souhaitent pas particulièrement adhérer Frank, Joe et Spider, les trois héros du jeu. Ensemble, ils vont tenter de mettre à jour un grand complot impliquant la ville toute entière. Pour se faire, tous les moyens sont bons et libre à vous de jouer de la manière qui vous sied le plus.

Musclée, avec les capacités brutales de Joe, en douceur, en optant pour les capacités furtives de Spider, ou bien d’une façon mélangeant un peu les deux genres, en choisissant Frank. La présence des arbres de compétences et des implants cybernétiques vous permettront par ailleurs d’alimenter davantage vos possibilités.

Sachez que vos actions et votre façon d’aborder la façon dont vous vous débarrassez des ennemis aura des conséquences sur l’histoire de Disjunction et ses événements, mais pas seulement. En effet, vous aurez également des choix à faire lors des différents dialogues auxquels vous prendrez part tout au long de l’aventure.

Patience donc jusqu’au 28 janvier pour prendre part à ce périple tech-noir en pixel art, sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.