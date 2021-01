Disjunction

Disjunction vous place au cœur d'un New York dystopique, en 2048. Vous incarnez Frank, Joe et Spider, trois personnages aux capacités différentes et aux histoires interconnectées, afin de déjouer un complot de grande envergure. Dans ce titre orienté action-infiltration et animé en pixel art, votre façon de jouer et les choix de dialogues opérés auront une influence sur le monde cyberpunk dans lequel vous évoluez.