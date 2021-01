Disgaea 6 : Defiance of Destiny s’offre un nouveau trailer

Nippon Ichi Software vient de publier un nouveau trailer officiel pour Disgaea 6 : Defiance of Destiny, une vidéo intitulée « First-Time Disgaea 6 ».

Zed est dans la place

Après nous avoir dévoilé les détails et images de Disgaea 6 : Defiance of Destiny, Nippon Ichi Software nous montre un trailer dans lequel, le protagoniste des zombies, Zed, la petite sœur Bieko et Overlord Ivar présentent la façon d’utiliser correctement de nouveaux éléments comme l’Auto-battle et l’Auto-repeat.

Rappelons que le soft suit l’histoire de Zed, un zombie amer suite à ses innombrables défaites face au Dieu de la Destruction. Le fait qu’il soit un zombie lui permet d’utiliser l’Ultra-Réincarnation. Quand il subit une défaite, il est propulsé dans un autre monde et se retrouve au tout premier niveau mais avec des statistiques optimisées.

Disgaea 6 : Defiance of Destiny arrivera le 28 juin au Japon, sur PlayStation 4 et Switch. Une sortie sur notre continent est prévu pour l’été 2021.