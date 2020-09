Disgaea 6 fait pleuvoir les détails et les images

Annoncé la semaine dernière, Disgaea 6: Defiance of Destiny précise déjà les premiers éléments de son trailer. Et le Tactical-RPG de Nippon Ichi s’offre au passage de très nombreuses images en jeu.

Autant d’images que de sardines, mec !

On commence avec les personnages. Le protagoniste Zed est un zombie et le jeu en tire profit dans son gameplay comme dans son histoire. Au départ, il voulait juste stopper le Dieu de la Destruction dans sa quête d’éradiquer l’ensemble des mondes. Mais revenant toujours à la vie, Zed a donc subi un nombre incalculable de défaites qui expliquent son agressivité et son amertume actuelle.

Il sera aidé par sa petite sœur Bieko qui adore bien entendu son « Onii-chan » et par Cerberus, un chien zombie qui semble être leur mentor. On termine avec l’Overlord Ivar qui malgré sa puissance non-négligeable, est beaucoup trop idiot pour être craint ou même respecté. On nous signale d’ailleurs que si le jeu passe à la 3D, il y aura toujours les phases de dialogues avec les portraits dessinés des personnages.

Disgaea 6 sera un isekai (ou presque)

Niveau gameplay, la nouveauté est la Super Reincarnation de Zed. Il s’agit d’une magie secrète que Cerberus lui a enseigné. Ainsi, Zed ne meurt pas mais réapparait dans un autre monde en étant revenu au niveau 1. Mais le système de Karma lui permet de ne pas repartir de zéro puisqu’il peut l’utiliser pour améliorer ses statistiques et même des éléments tels que ses déplacements ou ses contres.

Pour rendre le farm plus confortable, il sera d’ailleurs possible de doubler la vitesse du jeu pour gagner du temps et même de laisser l’IA jouer à notre place grâce au mode automatique. Cela peut sembler faire perdre de l’intérêt au jeu mais on rappelle que le but est d’atteindre le niveau 99 999 999 ce qui risque d’être long surtout en revenant à 1 à chaque mort. Une puissance qui ne sera pas de trop dans un post-game que l’on nous promet plus profond.

Et puisque l’on parlait des mondes, autant lister ceux que l’on connait. Disgaea 6 nous permettra de visiter, entre autres, le monde des Humains, le monde Télé, l’Académie des démons, le monde musical et le château maléfique.

Disgaea 6: Defiance of Destiny sera disponible chez nous en exclusivité sur Switch pendant l’été 2021, après être sorti au Japon le 28 janvier 2021 sur la console de Nintendo mais aussi sur PlayStation 4.