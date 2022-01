Discord et PlayStation détaillent les fruits de leur partenariat

En mai 2021, nous apprenions que Sony investissait dans Discord, le célèbre logiciel de messagerie instantanée. De quoi permettre aux deux entités d’entamer un partenariat prolifique. Aujourd’hui, nous savons de quoi il en retourne, et ce n’est apparemment que le début.

Sony a un Discord à son arc

Premier résultat de cette alliance : il est désormais possible de lier son compte PSN à son compte Discord. Les utilisateurs pourront ainsi voir à quel jeu vous jouez sur votre console PS4 ou PS5. Pour se faire, rien de plus simple, il suffit d’aller dans l’onglet « connexions » des paramètres de Discord et de cliquer sur l’icône PlayStation. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à vous connecter avec votre compte PSN.

D’après nos observations, la fonctionnalité n’est pas encore présente à l’heure où l’on écrit ces lignes. Il faut sans doute patienter pour le déploiement se fasse. En tout cas, on imagine que ce n’est que le début des hostilités puisque Discord ajoute sur son Blog :

Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec PlayStation et d’explorer comment nous pouvons créer collectivement de superbes expériences centrées sur le partage pour vos amis et vos communautés.

