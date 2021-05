Sony Interactive Entertainment annonce un nouveau partenariat avec Discord

Il y a quelques temps, on pensait que Discord allait être racheté par Microsoft, désireux de faire de nombreuses acquisitions. Finalement, Discord avait choisir de continuer sa route en solitaire, mais un nouveau partenariat vient d’être annoncé avec Sony Interactive Entertainment, qui a investi dans l’entreprise.

Discord arrive chez PlayStation

Il s’agit là d’un petit investissement, n’allez pas croire que Sony a racheté Discord. Mais cela débouche surtout sur un partenariat entre les deux sociétés, comme nous l’annonce Jim Ryan sur le site officiel de Sony.

Ce nouveau deal va ainsi permettre à Discord de débarquer prochainement sur les consoles PlayStation. On en sait pas plus sur cette intégration pour le moment, si ce n’est qu’elle va permettre d’améliorer les discussions sur ces consoles :

« Ensemble, nos équipes sont déjà au travail pour connecter Discord à votre expérience gaming et sociale sur le PlayStation Network. Notre but est d’amener les expériences Discord et PlayStation ensemble sur consoles et sur mobiles dès le début de l’année prochaine, en autorisant les amis, les groupes, et les communautés à passer du temps ensemble, à s’amuser, et à communiquer plus facilement tout en jouant ensemble. »

On devrait donc en savoir plus dès l’année prochaine concernant ce nouveau partenariat. D’ici là, vous pouvez toujours venir sur notre Discord officiel pour patienter.