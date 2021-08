Disciples: Liberation sortira le 21 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

La licence Disciples n’a pas eu droit à de nouvel épisode depuis des années maintenant, et son retour avec Disciples: Liberation est forcément très attendu chez les nostalgiques. Après nous avoir montré quelques images, Frima Studio et Kalypso Media sont aujourd’hui en mesure de nous dire quand ce nouvel opus sera disponible, et ce sera bien pour cette année.

Une longue histoire nous attend

On a donc droit à un nouveau teaser qui nous annonce donc que Disciples: Liberation sera disponible dès le 21 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Ce nouvel opus promet de changer pas mal de choses à la série en lui offrant un coup de jeune. On y combattra toujours des monstres par centaines dans des affrontements stratégiques au tour par tour, tout en montant notre propre base et notre armée, avec plus de 50 unités à recruter. Les choix que l’on effectuera auront une grand importance, tandis que l’on découvrir l’histoire d’un royaume troublé au cours des 80 heures de jeu promises, rien que pour la campagne solo.