Disciples: Liberation présente quatre compagnons d’armes en vidéo

Après avoir dévoilé sa date de sortie sur PC et consoles l’été dernier, Disciples: Liberation, le nouvel opus de la série Disciples développé par Frima Studio et édité par Kalypso Media, s’offre un nouveau trailer centré sur certains de vos futurs compagnons d’armes.

Une démo sur Steam du 1er au 7 octobre

Pendant un peu moins de trois minutes, la vidéo présente quatre personnages aux compétences uniques et issus de quatre factions différentes que vous croiserez, pourrez recruter et avec qui vous aurez la possibilité d’avoir une romance au cours de votre périple visant à libérer les terres de Nevendaar : Bagthal, Ormeriel, Ejamar et Corisandre.

Les développeurs ont également profité de l’occasion pour annoncer que le T-RPG se laissera approcher par l’intermédiaire d’une démo gratuite temporaire sur PC via Steam lors du Steam Next Fest qui se déroulera du 1er au 7 octobre. Une excellente opportunité pour découvrir en avance son potentiel avant son lancement prévu le 21 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.