Disciples: Liberation

Disciples: Liberation est un nouvel épisode de la licence RPG s'inspirant de Heroes of Might and Magic. Plongé à l'intérieur des terres de Neveendaar à travers les yeux d'une des quatre factions disponibles, le joueur devra progresser au sein d'une aventure où la dimension tactique est mise en avant par la présence de combats au tour par tour ou encore par la construction d'une base. Le titre dispose également d'un aspect narratif travaillé, avec des choix qui ont un impact sur la suite des événements et qui débouchent sur cinq fins différentes.