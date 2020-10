Disc Room : le massacre peut commencer sur PC et Nintendo Switch

Annoncé en février dernier par Devolver Digital, Disc Room s’est fait une place sur PC et Nintendo Switch depuis hier. Préparez-vous à mourir, cela pourrait même faire partie de la solution …

Ça va trancher chérie !

Véritable ovni vidéoludique de cette fin d’année 2020, l’éditeur complètement timbré Devolver Digital débarque en mettant en lumière Disc Room, un jeu vraiment barré où le sang ne cessera de jaillir. Alors qu’un disque géant fera son apparition à proximité de Jupiter en 2089, à la manière d’un Indiana Jones moderne, vous partirez à la découverte de ce disque jusqu’à ses tréfonds pour y découvrir un monde insoupçonné.

Composé d’une succession de zones, elles-mêmes composées de différentes salles, il faudra essayer de survivre face à des vagues de disques qui n’auront qu’un but : vous découper en petits morceaux. Avec différents objectifs par salle, vous allez devoir traverser ce monde étrange et vous préparer à mourir de nombreuses fois, la mort vous permettra de débloquer tout un tas de nouvelles techniques !

Disponible sur PC et Nintendo Switch, vous pourrez vous procurer Disc Room au prix de 14,99€. Et, n’oubliez pas : «Ce qui vous tue vous rend plus fort».