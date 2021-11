Le directeur de Take-Two compare la longévité de GTA à celle de la saga James Bond

Avec la sortie de GTA: The Trilogy, c’est un vent de nostalgie qui nous frappe et qui nous rappelle que la saga GTA dure depuis longtemps, tandis que son sixième opus prend toujours son temps. Take-Two compte bien encore capitaliser pendant pas mal de temps sur sa saga fétiche, comme le montre les dernières déclarations de Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, lors de la conférence Jefferies Virtual Global Interactive Entertainment (avec des propos rapportés par VGC).

Laisser le temps aux licences de souffler

Lorsqu’il a été interrogé sur la longévité des séries du catalogue de l’éditeur face aux changements qui surviennent dans l’industrie, Zelnick n’a pas hésité à comparer ses sagas fétiches à une autre bien connue dans le monde entier, James Bond :

« Tant que c’est vraiment, vraiment génial, ça continuera. Je ne sais pas si vous l’avez vu, mais je viens de voir le nouveau film Bond, et c’était génial. Et vous voudriez que chaque franchise soit James Bond. Il y a très peu de franchises, que ce soit dans n’importe quel type de divertissement, qui entrent dans cette catégorie, mais elles existent. Et je pense que GTA est l’une d’entre elles, Red Dead l’est aussi, la NBA est évidemment l’un d’entre elle parce que le jeu [de basket-ball] continuera d’exister. »

Pour ce qui est des autres licences de Take-Two, comme Bioshock ou Borderlands, Zelnick dit que le potentiel est là, et pense qu’il faut avant tout être capable de créer l’événement pour qu’une licence perdure, ce qui veut dire oublier les sorties annuelles (hors jeu de sport) :

« J’ai toujours dit que l’annualisation des titres non-sportifs risquait d’épuiser une licence, même si c’est bien, alors nous prenons le temps de faire quelque chose que nous pensons être phénoménal et nous laissons reposer les jeux intentionnellement pour qu’il y ait de la demande pour ce titre, afin que ce soit un événement spécial. Je vais voir un film Bond parce qu’il n’y en a pas d’autre dans deux mois – et je vais voir tous les films Bond. »

Pour ce qui est de laisser le temps aux licences de se reposer, on peut dire que l’éditeur connait son sujet, et ce ne sont pas celles et ceux qui attendent GTA VI qui vont contredire cela.