Digimon Survive nous présente Miu Shinonome et Syakomon

Malgré un développement qui semble quelque peu impacté par la situation actuelle, Digimon Survive est toujours prévu pour cette année 2020. Régulièrement, Bandai Namco nous présente ses différents personnage et après Saki, voici que l’on nous parle de Miu Shinonome et de sa créature, Syakomon.

Présentation de Miu

Le titre nous présente un nouveau visage à retenir, Miu Shinonome (doublée par Misaki Watada). Si vous avez suivi l’actualité du jeu, vous aurez remarqué qu’il s’agit de la sœur (cadette) de Kaito Shinonome. Miu est présentée comme une fille mystérieuse, quelque peu excentrique et qui met les autres sur la bonne voie.

Le comportement protecteur de son frère l’énerve au plus haut point, au point où elle s’est enfuie pour l’éviter. Elle sera accompagnée par Syakomon (avec la voix d’Asami Tanako), un digimon sensible et réaliste, beaucoup plus terre-à-terre que Miu.

Bandai Namco nous illustre ainsi les deux personnages tout en diffusant quelques captures d’écran issues des batailles. Les visuels ne sont malheureusement pas en très bonne résolution mais cela permet d’avoir un aperçu sympa. Rappelons que Digimon Survive sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch plus tard en 2020.