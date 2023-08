Diablo IV annonce la « Saison du Sang », sa deuxième saison centrée sur les vampires

À Sanctuaire, la situation (v)empire

Au programme de cette deuxième saison, on retrouve évidemment en premier lieu l’usage de pouvoirs vampiriques. De nouvelles quêtes seront à compléter, où l’on croisera la route d’Erys, doublée en VO par l’actrice et productrice Gemma Chan (que l’on pourra notamment voir dans le prochain film The Marvels), une chasseuse de vampires à l’affût de proies à pourfendre.

On bénéficiera également d’une meilleure gestion d’inventaire au niveau des gemmes, ainsi qu’une meilleure transposition de la progression liée aux points de compétences et de parangon, aux charges de potion et aux améliorations de capacité d’oboles. Et ce, qu’elle provienne d’un personnage utilisée pour la saison précédente, ou bien d’un personnage provenant du royaume éternel (soit l’aventure de base disponible au lancement).

Enfin, cinq nouveaux boss feront leur apparition dans le endgame avec l’opportunité d’obtenir des objets uniques et ultra uniques, une feature qui, à l’image des améliorations ergonomiques citées précédemment, seront accessibles autant dans les royaumes éternels que saisonniers.

Ces ajouts et bien d’autres encore vous attendent dans la Saison du Sang de Diablo IV, disponible le 17 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.