Diablo IV : Le nom de la première extension aurait déjà fuité

Avec une nouvelle classe ?

Selon les informations recueillies par les dataminers, puis relayées par WccfTech, le nom de cette première extension pour Diablo IV serait « The Lord of the Hatred ». Non, ce n’est pas une référence à Bobby Kotick même s’il est facile de le penser, mais bien au papa de Lilith : Mephisto. Cette nouvelle aventure nous permettrait de nous offrir un retour dans la région de Kurast, avec toutes les nouveautés que l’on peut attendre d’une extension comme des quêtes en plus, du contenu endgame supplémentaire et bien entendu du loot à foison.

Les dataminers indiquent également qu’un système de Mercenaires pour recruter des PNJ serait ajouté, ainsi qu’une nouvelle classe nommée « Spiritborn ». On prendra néanmoins beaucoup de pincettes avec cette information, puisqu’en creusant un peu, on peut voir que cette classe a été mentionnée il y a une semaine sur le topic d’un forum où les membres sont invités à imaginer une classe. L’utilisateur qui avait mentionné la classe Spiritborn avait sous-entendu que cela pourrait être une fuite (ou non). Un timing qui coïncide avec la sortie des premiers dataminages, ce qui ne nous empêchera pas d’être prudents. Réponse à la BlizzCon la semaine prochaine ?

Diablo IV est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.