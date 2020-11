Devil May Cry 5 Special Edition présente un nouveau trailer et une collaboration musicale

Lors de son annonce, Devil May Cry 5 Special Edition avait forcément été remarqué grâce à ses améliorations techniques et la possibilité de jouer Vergil, mais les fans de la série ont aussi pu découvrir avec joie un nouveau thème musical marquant pour le jeu, Bury the Light. Aujourd’hui, Capcom dévoile une collaboration avec HYDE du groupe japonais L’Arc-en-Ciel.

Vergil tranche dans le tas

Avec cette association, on peut surtout découvrir de nouvelles images du jeu, qui mettent une fois de plus surtout en avant le personnage de Vergil, ainsi que les diverses nouveautés de cette Special Edition. Rappelons que plusieurs modes de jeu supplémentaires seront présents, et que le titre proposera divers modes d’affichage pour afficher un meilleur rendu ou une fluidité plus importante.

Devil May Cry 5 Special Edition sera disponible de manière digitale au lancement de la Xbox Series et de la PS5, puis en décembre pour les versions physiques (la mise à jour sera également disponible pour les versions PC, PS4 et Xbox One).