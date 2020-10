L’édition physique de Devil May Cry 5 Special Edition sera disponible le 1er décembre

Avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération, Devil May Cry 5 va s’offrir une édition spéciale qui profitera de la puissance de ces machines, en plus de nous livrer du nouveau contenu jouable. Et si on savait que les versions dématérialisées du jeu arriveraient à la sortie de chaque console, on ne savait pas encore ce qu’il en était pour les versions boîtes.

Une version physique un peu en retard

Capcom a donc annoncé que l’édition physique de Devil May Cry 5 Special Edition sera disponible sur PS5 et Xbox Series X | S dès le 1er décembre prochain.

L’occasion de jeter à nouveau un coup d’oeil sur la jaquette de cette édition, qui met à l’honneur les héros de cet opus. Pour rappel, cette édition spéciale permettre de jouer avec Vergil dans un scénario inédit, et profitera du ray-tracing (la version Xbox Series n’y aura pas droit au lancement) et de nouveaux modes de jeu.

Rendez-vous donc le 1er décembre pour replonger dans Devil May Cry 5 sur PS5 et Xbox Series X | S.