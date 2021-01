Destruction AllStars a droit à son propre State of Play avant sa sortie

Sony a officialisé les jeux qui seront disponibles dans le programme PS Plus du mois de février, et comme prévu, Destruction AllStars sera bien de la partie directement à sa sortie. Le titre de Lucid Games a même droit à son propre State of Play aujourd’hui, afin de faire un tour d’horizon de ce qui nous attend en jeu.

7 minutes de destruction totale

Plus de 7 minutes de gameplay sont ainsi proposées afin de nous montrer les différentes spécificités de ce jeu visiblement explosif, où des concurrents sauteront de voiture en voiture pour faire un véritable carnage dans l’arène. Cette vidéo passe en revue le gameplay avec les 28 véhicules qui seront disponibles pour les 16 personnages, qui posséderont chacun des capacités uniques.

Le titre profitera aussi de tous les apports de la PS5 avec de l’audio 3D, des retours haptiques, les gâchettes adaptatives pour la DualSense et des temps de chargement presque instantanés.

Destruction AllStars sera disponible dès le 2 février sur PS5 et disponible dans le PS Plus pendant deux mois.