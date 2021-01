PlayStation Plus : Voici les jeux de Février 2021

Tous les mois, les abonnés PlayStation Plus sont à l’affût. Après tout, Sony annonce de nouveaux titres à venir dans son catalogue de jeux PS Plus, et on est forcément curieux de savoir ce que c’est. Après Greedfall ou encore Maneater en janvier, on connait désormais les jeux de février 2021. Voici la liste.

Quels jeux PS Plus en février 2021 ?

Voici les jeux PlayStation Plus de février :

A noter que Destruction AllStars sera disponible pendant 2 mois pour les abonnés, comme ce fut le cas avec Bugsnax.

Où acheter une carte PS Plus au meilleur prix ?

Promo PlayStation Plus: abonnement de 12 mois | Code... - Acheter sur Amazon Prix par mois: €5.00; PRODUIT VALABLE EN FRANCE UNIQUEMENT; Multijoueur en ligne sur PlayStation 4. 2 jeux PS4 par mois sans coût supplémentaire.

Quand arrivent les jeux PS Plus de février 2021 ?

Comme toujours, il faut attendre une petite semaine avant la disponibilité des jeux PlayStation Plus. Ces derniers seront disponibles dans l’onglet correspond de votre console le mardi 2 février 2021 dans la journée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les jeux de février, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.