Destiny 2 : la Saison des Dignes est désormais lancée

Deux ans et demi après sa sortie, Destiny 2 continue de développer son univers et d’apporter du contenu supplémentaire. Pour preuve, le MMOFPS de Bungie a lancé hier soir sa dixième saison intitulée la Saison des Dignes (voir la vidéo).

Le retour du Jugement d’Osiris

En plus d’inclure un nouvel arc narratif vous proposant de repousser une énième fois les assauts de la Légion Rouge grâce à Raspoutine et de participer à de nouveaux événements publics, le Jugement d’Osiris fait son grand retour. Déjà annoncé quelques semaines plus tôt, ce mode compétitif en 3v3 sera accessible chaque week-end pour tous les gardiens et gardiennes ayant un niveau de puissance supérieur ou égal à 960.

Quant au pass saisonnier, il vous permettra d’obtenir l’ensemble d’armures du Septième Séraphin, de débloquer la Pochette d’allumettes de Tommy, un fusil automatique exotique, et d’améliorer le Khanjali d’Esprit tutélaire. Retrouvez ci-dessous le planning détaillé de la Saison des Dignes :

Rappelons que Destiny 2 est disponible sur PC, Stadia, PlayStation 4 et Xbox One.