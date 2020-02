Destiny 2 : le Jugement d’Osiris fait son grand retour

Disparu depuis la fin du premier Destiny, l’un des modes les plus appréciés de la communauté (française et mondiale réunies) a été annoncé hier à la suite d’un événement communautaire sur Destiny 2. En effet, avec la saison des Dignes qui arrive le 13 mars prochain, le Jugement d’Osiris pointe également le bout de son nez.

Le retour d’un véritable mode compétitif sur Destiny 2 ?

Ce mode multijoueur en 3vs3, déjà présent sur Destiny, est l’un des modes les plus compétitifs du jeu. Aujourd’hui, le mode compétitif du jeu n’a de compétitif que le nom, entre les cheaters et la meta malheureusement très peu propice au « beau » jeu. A moins de n’avoir rien a perdre, plus grand monde ne va en compétitif par plaisir.

Et ce point est facilement explicable : les récompenses (déjà très rares) n’en valent pas le coup, et avec des armes patchées un mois plus tard, tout cela n’est pas forcément très attirant. Il faudra donc voir si les récompenses du Jugement d’Osiris sont plus intéressantes. Et si l’on en croit la vidéo, on peut l’espérer.

Le retour des armures et des armes du Jugement sur le premier jeu va raviver la flamme de la nostalgie des anciens joueurs (ça, et le retour de trois cartes emblématiques du mode multijoueur). Il y aura également une armure spéciale pour tous les gardiens qui feront un Jugement d’Osiris « flawless« . Est-ce que ces récompenses sauront raviver la flamme PvP des joueurs ? On peut se fier à Bungie pour la compétition (Ligue MLG avec Halo). A priori, nous aurons le Jugement tous les week-end a partir du vendredi soir à 18h.

Une compétition compliquée ?

En effet comme évoqué un peu plus haut, le mode compétitif est actuellement gangrené par un équilibrage des armes très douteux (comme les fusils a fusion) et par l’apparition de cheaters dû au passage du PvP en free to play. Sur consoles, nous avions déjà les DDOS à l’époque sur Destiny, et aujourd’hui, entre les « aimbots », les « wallhacks » et autres « speedhack », le mode PvP compétitif est injouable. Heureusement, Bungie a promis un équilibrage des armes et des armures dans la vidéo, que l’on espère réussi pour relancer l’intérêt de la communauté.