Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ajoutera Azaka et Rui en premiers démons

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles arrivera dès la semaine prochaine sur consoles et PC, mais les fans du manga sont déjà attristés de savoir qu’il n’y aura aucun démon jouable à la sortie du jeu. Heureusement, CyberConnect 2 et Aniplex ont confirmé que ces méchants iconiques arriveront via des mises à jour gratuite, dont la première vient tout juste d’être précisée.

Les démons se font désirer

Le titre aura droit à six combattants en plus gratuitement via trois mises à jour, qui ajoutera une paire de combattants à chaque fois. Le Weekly Jump (relayé par Gematsu) nous en dit aujourd’hui un peu plus sur les premiers ajouts de ces updates, et confirme que les deux premiers personnages gratuits seront Azaka et Rui, faisant d’eux les premiers démons jouables dans le jeu (en dehors de Nezuko).

En revanche, on ne sait pas quand cette mise à jour sera disponible. Etant donné qu’elle est annoncée avant le lancement du titre, on peut espérer qu’elle arrive très vite après la sortie du jeu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.