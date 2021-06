La démo de Ys IX est désormais disponible sur l’eShop de la Switch

Sorti en février dernier sur PS4, Ys IX: Monstrum Nox est prévu pour arriver sur PC et Nintendo Switch dans le courant de l’été, selon les dernières nouvelles, et plus précisément début juillet. Quelques jours avant son arrivée sur la console de Nintendo, le titre rend sa démo disponible sur l’eShop.

Essayez le dernier titre de la licence le temps d’une démo

Vous pouvez donc vous rendre désormais sur l’eShop de la Nintendo Switch afin de télécharger la démo, qui vous donnera un premier aperçu des dernières aventures d’Adol. Cette démo est visiblement la même que celle qui avait été proposée sur PS4 avant la sortie de cette première version du jeu.

Pour en savoir plus sur ce Ys IX, vous pouvez consulter notre test de la version PS4 qui revient sur les nombreuses qualités de ce neuvième épisode.

Ys IX: Monstrum Nox sera disponible dès le 6 juillet sur Steam et le 9 juillet sur Nintendo Switch.