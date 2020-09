Développé par les indépendants de chez Berzerk Studio, Infernax est un metroidvania sanglant annoncé depuis 2015. Aujourd’hui, le titre nous donne de nouveau de ses nouvelles et met en ligne une démo ouverte à tous.

Cette démo est disponible dès à présent sur la page Steam du jeu mais attention, bien qu’il soit possible d’y passer autant de temps que vous le voulez, cette démo ne peut-être téléchargée que durant la durée de la PAX Online, événement encore présent pour 6 jours sur la toile.

We’re so excited you can play the demo, we can barely contain it.https://t.co/vG9CGd5itV

Demo playable only during #PAXOnline so go do it. #EGXDigital #PAXEGX pic.twitter.com/x31hfJcZ1Q

