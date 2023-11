Découvrez InZOI, le nouveau Sims-like de Krafton (PUBG) qui utilise l’Unreal Engine 5

Avec des chats si fluffy

On vous l’accorde, le nom « inZOI » n’a rien de très séduisant à première vue, mais le projet pourrait tout de même faire de l’œil à tous les fans de la licence Les Sims. Et pour cause, inZOI reprend beaucoup d’aspects du jeu de Maxis, mais qui promet de rendre l’expérience nettement plus réaliste grâce aux prouesses techniques du moteur Unreal Engine 5.

C’est à l’occasion du G-Star 2023 en Corée du Sud que l’on a pu découvrir une première vidéo de gameplay pour cet inZOI. C’est tout en musique que l’on peut voir tout ce qu’il sera possible de faire dans ce simulateur, qui nous permettra de prendre le contrôle de notre avatar (un ZOI) dans sa vie de tous les jours.

Un avatar qui disposera de la technologie MetaHuman du moteur d’Epic Games pour pousser au maximum la personnalisation et le réalisme. Le travail semble avoir une part plus importante ici que dans Les Sims, mais on imagine que le gros de l’expérience consistera toujours à créer sa propre demeure et à la transformer à notre goût, tout en forgeant des liens avec les autres personnages. Krafton indique qu’il sera possible de devenir un vrai « dieu » au sein de ce monde, afin de le bâtir à notre image.

Pour le moment, Krafton n’a pas indiqué de date de sortie précise même si l’éditeur espère voir le projet aboutir en 2024, ce qui semble ambitieux. On peut parier sur le fait qu’il sortira sur PC, et reste maintenant à savoir si d’autres plateformes seront concernées ou non.