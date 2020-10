A chaque dimanche son débrief’ et l’on vous propose de revenir sur l’actualité jeu vidéo des derniers jours en vidéo. Bien que la semaine fût relativement calme, on abordera le cas de Spider-Man Remastered sur PS5 qui a annoncé ses améliorations mais qui suscite aussi le débat, les nouveautés pour Super Smash Bros. Ultimate et Pokémon Epée et Bouclier ou encore le crunch de Cyberpunk 2077.