Super Smash Bros Ultimate montre Steve en action

Super Smash Bros Ultimate et Masahiro Sakurai nous avaient promis un stream de 45 minutes lors de l’annonce de Steve en tant que personnage jouable pour nous expliquer son gameplay.

Ben c’est Minecraft dans Super Smash Bros Ultimate quoi

On peut dire que Sakurai et son équipe ont bien bossé pour trouver un gameplay qui convienne à Steve. Son utilisation repose donc sur la recherche de ressources et le craft. Steve et ses versions alternatives devront donc creuser sur le stage pour trouver de la terre, du sable, du bois, du fer, de l’or, des diamants et même de la redstone. Il est possible de poser des blocs comme ça grâce au bouton B ou de fabriquer des objets.

Certaines attaques consomment directement les ressources, tels que l’enclume, la TNT ou le wagon. Mais on peut également faire de l’équipement en allant à la table de craft comme l’épée, la pioche ou la hache. Ces objets ont donc une durabilité et peuvent donc casser ou être réparés. Il s’agit donc d’un personnage extrêmement particulier par rapport au reste du casting de Super Smash Bros Ultimate.

Il ne viendra pas seul puisqu’il aura droit à son mode classique, ses combats d’esprits qui reprennent les monstres les plus connus de Minecraft et aussi le terrain au titre très original Monde Minecraft. Il sera évidemment aléatoire avec de nombreux biomes différents mais aussi des détails dans le fond. Le stage vient avec 7 musiques dont 6 nouveaux arrangements :

Clockwork crafter

Dance on the blocks (nouvel arrangement)

Earth (nouvel arrangement)

Glide (nouvel arrangement)

Halland / Dalarna (nouvel arrangement)

The Arch-illager (nouvel arrangement)

Toys on a tear (nouvel arrangement)

Le personnage et le stage sortiront le mercredi 14 octobre avec le mise à jour 9.0 de Super Smash Bros Ultimate.

Qu’est-ce qu’on peut acheter sinon ?

La mise à jour 9.0 apportera aussi son habituel lot de costumes Mii qui pioche évidemment dans Minecraft mais pas que avec une mauvaise surprise pour les fans de Suda51 qui espéraient un certain personnage jouable :

Creeper (Minecraft – Mii Boxeur)

Cochon (Minecraft – Mii Boxeur)

Armure en diamant (Minecraft – Mii Épéiste)

Gilgamesh (Tower of Druaga – Mii Epéiste déjà présent dans SSB4)

Bomberman (Bomberman – Mii Boxeur)

Travis Touchdown (No More Heroes – Mii Epéiste)

Et si vous voulez du physique, il y aura aussi de nouveaux amiibo en 2021, histoire de compléter la collection du premier Fighters Pass de Super Smash Bros Ultimate :

Banjo & Kazooie

Terry Bogard

Byleth

Pas de fenêtre de sortie pour les trois figurines, ni même de version alternative pour avoir la version alternative de Byleth. Et Sakurai préfère ne pas confirmer un amiibo Steve qui serait pourtant une mine d’or pour Nintendo, Microsoft et Mojang vu le succès habituel du merchandising Minecraft.

Super Smash Bros Ultimate est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.