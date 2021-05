Débrief’ : Ratchet & Clank, The Last of Us 3, ventes PS5, bilans et Xbox record

Toutes les semaines, le dimanche, on vous propose un récapitulatif de l’actualité des derniers en vidéo, l’occasion parfaite pour se mettre à jour. Bien que c’était assez calme cette semaine, on va pas mal parler de Sony avec le State of Play dédié à Ratchet & Clank Rift Apart, The Last of Us 3 évoqué pour la première fois ou encore les ventes PS5. On revient également sur quelques bilans financiers, notamment celui de Microsoft, ainsi que différentes rumeurs liées à des projets autour de The Mandalorian, IO Interactive ou encore Marvel.