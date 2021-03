Débrief’ : Gollum, Astérix & Obélix, film Ghost of Tsushima et +100 jeux Xbox présentés

A chaque semaine son débrief’. Nous sommes dimanche soir et notre équipe vous propose logiquement un résumé de l’actualité jeu vidéo de la semaine en vidéo. Bien sûr, on revient sur les trois événements de la semaine avec l’AG French Direct, qui a présenté +35 jeux francophones, la Future Games Show, qui a fait quelques annonces sympathiques et l’[email protected], une longue présentation avec quelques bonnes trouvailles.

On revient aussi sur les quelques nouveautés côté Resident Evil pour son anniversaire, avec un Showcase à venir en avril, ou encore le nom complet du futur film. On parle aussi du long-métrage Ghost of Tsushima qui a été officialisé et quelques jeux qui ont trouvé des dates de sortie (ou ont été reporté).