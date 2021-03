Un film Ghost of Tsushima est en préparation avec le réalisateur de John Wick

Il y a deux choses qui ne s’arrêtent pas en ce moment. Les reports de jeux, et les annonces d’adaptations au cinéma ou en série. Les licences PlayStation semblent être particulièrement au centre de ces nouvelles annonces d’adaptations, comme Twisted Metal ou The Last of Us. Cette fois-ci, c’est le dernier gros succès en date de Sony qui s’offre un film, à savoir Ghost of Tsushima.

Une nouvelle adaptation en cours

Vous pourrez donc bientôt retrouver sur grand écran les aventures de Jin Sakai si l’on en croit Deadline, qui rapporte que Sony Pictures, PlayStation Productions et 87Eleven Entertainment préparent un film Ghost of Tsushima en compagnie de Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick. On apprend également que Sucker Punch supervisera la production.

On ne sait pas encore s’il s’agira d’une adaptation stricto sensu mais on imagine que le film devrait faire comme le jeu rendre un hommage vibrant aux films de samouraïs d’Akira Kurosawa.

Plus de détails seront annoncés prochainement. On nous annonce également que Ghost of Tsushima a maintenant dépassé les 6,5 millions d’exemplaires vendus.