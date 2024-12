Débrief’ : Exodus, Lost Soul Aside, Marvel 1943: Rise of Hydra et Sony et Kadokawa

Au programme de ce débrief’, on reviendra sur la récente présentation d’Exodus, qui a enfin montré du gameplay et qui n’est pas sans nous rappeler la licence Mass Effect. On a également eu des nouvelles de Lost Soul Aside et de sa promesse de sortie pour 2025, une confirmation de voyage pour Marvel 1943: Rise of Hydra ou encore la conclusion dans le feuilleton mêlant Sony et Kadokawa.