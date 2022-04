Disney Dreamlight Valley : Aventurez-vous dans les mondes Disney avec ce nouveau free-to-play

Gameloft a visiblement fait ami-ami avec Disney. Il y a peu, on apprenait l’existence de Disney Speedstorm, un jeu de kart mettant en vedette les plus grands personnages de Disney, et on apprend aujourd’hui que le partenariat entre les deux entreprises va plus loin que ce premier jeu. L’éditeur annonce travailler sur Disney Dreamlight Valley, un jeu d’aventure et de simulation qui va bientôt débuter son accès anticipé sur plusieurs plateformes.

Les Sims sauce Disney

Disney Dreamlight Valley sera un free-to-play et se présente donc comme un « hybride entre un simulateur de vie et un jeu d’aventure riche en quêtes, en exploration et en activités passionnantes mettant en scène les amis Disney et Pixar ».

Le jeu nous proposera donc de lutter contre les Épines nocturnes qui envahissent les alentours du Château des rêves, et qui poussent les habitants à se cacher.

Il faudra alors lever le voile sur toute cette histoire via des quêtes mettant en avant les gentils et les méchants personnages de Disney, de Wall-E à Buzz l’Eclair, en passant par Simba et Elsa. On pourra ainsi créer notre personnage et vivre à leurs côtés, en personnalisant sa maison, son style, et tous les environs du village.

Disney Dreamlight Valley est attendu sur toutes les plateformes actuelles, à savoir PC (Steam et Epic Games Store), Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch. Il devrait démarrer son accès anticipé cet été, sans plus de précisions, mais cette version ne sera accessible que pour les acheteurs du pack Fondateur, ainsi que pour les abonnés au Xbox Game Pass.