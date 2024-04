Le PDG de Saber Interactive défend Embracer Group et son président malgré tous les licenciements

Le PDG de Saber Interactive défend Embracer Group et son président malgré tous les licenciements

Sea of Thieves : Rare fait le point sur la version PS5, avec des infos sur le transfert des sauvegardes ou les performances du portage

Sea of Thieves : Rare fait le point sur la version PS5, avec des infos sur le transfert des sauvegardes ou les performances du portage

Le jeu mobile Star Wars: Galaxy of Heroes va sortir cette année sur PC

Le jeu mobile Star Wars: Galaxy of Heroes va sortir cette année sur PC

Relic Entertainment (Company of Heroes) annonce plus de 40 licenciements suite à sa séparation avec Sega

Relic Entertainment (Company of Heroes) annonce plus de 40 licenciements suite à sa séparation avec Sega

À cause du retard de Dragon Quest XII, Yosuke Saito (NieR) pourrait devenir le producteur principal en charge de la saga chez Square Enix

À cause du retard de Dragon Quest XII, Yosuke Saito (NieR) pourrait devenir le producteur principal en charge de la saga chez Square Enix

Récupérez gratuitement The Outer Worlds et Thief sur PC grâce à l’Epic Games Store

Récupérez gratuitement The Outer Worlds et Thief sur PC grâce à l’Epic Games Store

The Crush House : Le nouveau jeu de Devolver qui vous met aux commandes d’une télé-réalité

The Crush House : Le nouveau jeu de Devolver qui vous met aux commandes d’une télé-réalité

Microids trouve son jeu de pirates avec le RPG tactique Flint : Treasure of Oblivion

Microids trouve son jeu de pirates avec le RPG tactique Flint : Treasure of Oblivion

Amazon Prime Gaming : Les jeux du mois d’avril avec Fallout 76 et Chivalry 2

Amazon Prime Gaming : Les jeux du mois d’avril avec Fallout 76 et Chivalry 2

The Wreck : L’émouvant jeu narratif va sortir dans une jolie édition physique

The Wreck : L’émouvant jeu narratif va sortir dans une jolie édition physique

Palworld : Le premier raid est disponible via une nouvelle mise à jour, avec un nouveau Pal à affronter

Palworld : Le premier raid est disponible via une nouvelle mise à jour, avec un nouveau Pal à affronter

Senua’s Saga: Hellblade II en dévoile plus avec de nouvelles previews un mois avant sa sortie, le jeu sera bloqué à 30 FPS sur Xbox

Senua’s Saga: Hellblade II en dévoile plus avec de nouvelles previews un mois avant sa sortie, le jeu sera bloqué à 30 FPS sur Xbox