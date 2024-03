De la course à pied déjantée

Il y a un mois tout pile, Sumo Newcastle (Hood : Outlaws & Legends) et Secret Mode avaient annoncé leur collaboration avait l’annonce d’un certain DEATHSPRINT 66. A l’époque, seule la couverture d’un futur numéro du magazine Edge avait été dévoilé, avec un visuel tout de même assez accrocheur. Hormis la promesse d’un jeu multijoueur télévisé qui se situe dans un futur dystopique, nous n’avions encore aucune image.

Enfin, tout du moins jusqu’à maintenant : le titre s’est présenté ce soir avec une première bande-annonce qui ne dit absolument rien sur ses mécaniques. S’il faudra encore attendre un peu avant d’avoir une vraie longue séquence de gameplay, on sait tout de même qu’il s’agira d’un jeu de course mais qui troque les bolides ou les vaisseaux pour de la course à pied. Le tout sous couvert d’un show télévisé, ce qui n’est pas sans rappeler le récent The Finals.

Les parties mettront en compétition huit coureurs sur des pistes variées, remplies de pièges et de sauts périlleux à effectuer. A vous d’être le plus rapide (ou le plus sournois) pour prendre l’avantage sur vos opposants. Côté date de sortie, il faudra encore patienter. Si l’on nous promet une arrivée en 2024, pas plus de précision pour l’instant, si ce n’est une arrivée sur PC via Steam.