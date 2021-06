Death’s Door dévoile sa date de sortie pour le 20 juillet prochain

Annoncé il y a deux petits mois, ce jeu d’action développé par Acid Nerve nous place dans les plumes d’un corbeau moissonneur d’âmes. Le titre a fait une réapparition pendant la conférence Devolver Digital pour nous présenter une nouvelle vidéo de gameplay mais plus important encore pour nous dévoiler sa date de sortie.

La Death’s Door s’ouvre le 20 juillet prochain

Cette vidéo n’est pas en avare en informations et montre différentes armes, pouvoirs et même quelques boss en fin de vidéo. En effet, votre petit corbeau aura le quotidien monotone jusqu’à ce qu’une âme sous sa responsabilité se fasse dérober par un sale voleur. L’oiseau devra alors s’aventurer dans un royaume qui a jusqu’alors échapper à toute mort dans le but de retrouver cette âme.

Au programme : monde ténébreux, secrets nébuleux, combats nerveux et demi-dieux à terrasser. Le jeu n’hésitera pas non plus à faire preuve d’un certain humour noir tout en révélant la vérité cachée derrière le fonctionnement de ce monde et sur le rôle qu’ont les corbeaux au sein de celui-ci. Le jeu est prévu pour le 20 juillet prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.