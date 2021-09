Deathloop : Une boucle sans fin à faire absolument ? Test en vidéo

Annoncé en juin 2019 à l’occasion de la conférence Bethesda à l’E3, Deathloop s’est fait longuement désirer. Pour cause, plusieurs reports depuis sa première fenêtre de sortie fixée à 2020. La nouvelle production des studios Arkane (Dishonored, Arx Fatalis) est cependant enfin arrivée, et nous avons pu mettre la main en avance pour boucler l’aventure. Et le constat est sans appel, le studio français réalise une nouvelle fois une magnifique prouesse, notamment en termes d’originalité et de level design.

Malgré plusieurs défauts qui ne lui permettent pas de briller pleinement, le titre est un concentré de bonnes idées pour les amateurs de jeux de tir et d’investigation. On vous partage notre avis dans cette vidéo avec un peu de gameplay pour vous décider s’il faut craquer ou non. Deathloop est prévu ce 14 septembre 2021 sur PC et PlayStation 5. Une sortie sur d’autres supports est envisagé après la fin de l’exclusivité console temporaire.