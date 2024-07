Quand la foi et la science s’affrontent

Deathbound, Souls-like indépendant se date et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est pour très bientôt. Un nouveau trailer à la clé qui nous met encore plus l’eau à la bouche que le précédent trailer que vous pouvez voir ou revoir par ici. Tout le monde sera donc ravi d’apprendre que le jeu sera aussi bien sur PC que sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

Situé dans un monde de Dark Fantasy impitoyable où la foi et la science s’affrontent violemment, le monde impitoyable de Deathbound regorge de créatures épouvantables et de guerriers inflexibles et puissants. La croisade impie ne peut pas être forgée seule; vous, sujet d’expérience, allez devoir faire appel aux morts de Zieminal pour tout espoir de survie. Liez-vous aux guerriers tombés et switcher entre chaque personnage en plein combat.

Zieminal est un monde qui mélange un passé technologique et un présent médiéval, abritant diverses cultures. La ville d’Akratya est riche en traditions et en dangers. Explorez une ville en ruine à l’ombre d’une grande croisade. Avec son architecture imposante et sombre et son mélange de technologie, c’est une ville vouée à l’oubli.

Prêts à fouler des terres hostiles et à combattre pour votre survie ?

Deathbound arrivera le 8 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.