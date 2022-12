Death Stranding : Le film ne sera pas comme toutes les autres adaptations hollywoodiennes selon Hideo Kojima

On ne choquera personne en affirmant que les productions hollywoodiennes qui adaptent des jeux vidéo sont au mieux passables, mais souvent médiocres. Peu de films ont réussi à bien retranscrire ce qu’ils adaptent à tel point que l’on pousse maintenant un soupir de découragement devant chaque annonce d’adaptation au cinéma, sentant l’échec arriver au loin. En tant que cinéphile, Hideo Kojima en a bien conscience et veut à tout prix éviter de faire les mêmes erreurs que d’autres avec le film Death Stranding.

Un film a contre-courant des adaptations modernes

Tout fraichement annoncé, le film Death Stranding fait déjà parler de lui. Dans une longue interview accordée à IGN, Kojima revient sur cette annonce en déclarant que cette adaptation ne sera pas un blockbuster, et c’est d’ailleurs pour cela qu’il a choisi la société de production Hammerstone Studios (dirigée par Alex Lebovici), qui n’a pas pour habitude de réaliser des films à gros budget.

Il explique :

« J’ai reçu beaucoup d’offres, mais mon intention dès le départ n’était jamais d’en faire un blockbuster. Alex Lebovici de Hammerstone Studios partage ma vision à ce sujet. Il y avait beaucoup de pitchs pour faire un film à grande échelle avec des acteurs célèbres et des explosions, mais à quoi serviraient les explosions dans Death Stranding ? Gagner de l’argent n’est pas quelque chose sur lequel je me concentre du tout non plus. Je vise une approche typée art et essai, et la seule personne qui m’a proposé de faire un film comme ça, c’est Alex Lebovici, ce qui me fait penser que c’est un type plutôt atypique. »

Il faut donc s’attendre à un film qui devrait respecter le travail artistique de Kojima et qui ne tombera pas dans les codes du blockbuster moderne.

Un casting encore incertain

Même pour ce qui est du casting, il ne faudra pas nécessairement s’attendre à des grosses têtes d’affiche puisque Kojima explique ne pas savoir encore si Norman Reedus reprendra son rôle :

« Nous n’avons pas encore tout à fait décidé […] J’ai réalisé Death Stranding en tant que jeu, et les jeux sont des jeux. Il n’y a pas vraiment besoin de les transformer en films. Donc, d’une certaine manière, le film Death Stranding prend une direction que personne n’a essayée auparavant avec une adaptation cinématographique d’un jeu. Je pense que ce que je dois faire est quelque chose qui inspirera certaines des personnes qui le regardent à devenir des créateurs dans 10 ou 20 ans. »

L’ambition est donc là, reste à voir l’exécution. Le film Death Stranding ne devrait pas sortir avant plusieurs années.