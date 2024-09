Death Stranding 2 On the Beach : Nouveaux trailers et personnages, mode Photo, le titre fait le plein d’images au Tokyo Game Show 2024

Du « lore » mais pas de gameplay

Bien sûr, les informations liées à l’histoire de Death Stranding 2 On the Beach sont bourrées de vocabulaire et d’éléments de lore installés au cours du premier opus. Si vous n’avez que peu ou pas d’expérience avec celui-ci, le Doliprane est conseillé.

La salve de trailers est ouverte par une vidéo nous refaisant visiter le DHV Magellan, la plateforme d’opérations de Drawbridge, l’entreprise destinée à connecter le reste du monde. L’occasion de s’attarder sur son commandant, incarné par George Miller et dont le nom a désormais été dévoilé : Tarman.

Médecin et géophysicien, il est également le capitaine et pilote du Magellan, chose que l’on avait un peu deviné au vu de sa tenue et du fait qu’il contrôle le vaisseau avec son bras sectionné. Il est donc assez logiquement un porteur du DOOMs (une disposition à être lié avec le monde des morts).

En effet, chaque trajet avec le Magellan nécessite de plonger dans du chiralium, la matière provenant de la Grève, sorte de multivers des âmes défuntes. Le vaisseau navigue alors dans la poix, sous la surface de la Terre, ce qui en fait bien un « sous-marin » bien particulier, d’où le teint altéré des personnages.

On aperçoit ensuite le pod de Lou qui, on le rappelle, est annoncée comme morte depuis les derniers trailers du jeu. Le bébé qui accompagnait Sam pendant le premier épisode semble ici persister sous la forme d’un Echoué. Puis, c’est Dollman qui apparaît à l’écran. Cette mystérieuse poupée animée en stop motion contient en réalité l’âme d’un medium, dont les pouvoirs ont malheureusement disparu sous cette forme.

Tomorrow et Rainy révélées, un visage familier aussi

Un deuxième trailer est arrivé ensuite et, encore une fois, les personnages sont à l’honneur. Nous retrouvons ici le personnage de Elle Fanning, qui répondra donc au nom de Tomorrow, ainsi que Rainy, celui incarné par Shioli Kutsuna, que nous n’avions pas encore vu jusqu’ici.

Rainy porte un enfant, ce qui contraste avec l’Amérique où les mères, placées en mort cérébrale, ont surtout servi à produire des bébés servant à aider les porteurs face aux Echoués. Là d’où elle vient, ce n’est donc pas le cas, signe que les différentes régions du monde ont possiblement agi différemment face à la menace du Death Stranding.

Dollman intervient alors en signalant que Tomorrow a vécu sur la Grève. Pour rappel, dans les anciens trailers on a pu la voir extraite d’un cocon repêchée dans de la poix, alors qu’elle était truffée de marques sur le bras rejetant de la poix. La scène se conclue sur une session de chant à la qualité dont on vous laissera juge.

Au cours du troisième extrait, il est question d’un revenant, littéralement. Heartman, rencontré dans le premier opus, continue ses expériences via ses allers-retours minutées entre le monde des vivants et la Grève. La différence c’est que, cette fois et grâce à un exosquelette perfectionné, il peut entrer en mort temporaire sans avoir à s’effondrer. Toujours basé sur la motion capture du réalisateur Nicolas Winding Refn, notons que Heartman semble connaître Dollman depuis un moment.

Mode Photo, un concert (?) et… des vestes

Enfin, et même si ce n’est pas vraiment du gameplay au sens où on l’attendait, une fonctionnalité a quand même été montrée quelque peu. Il s’agit de l’inévitable mode Photo. Durant l’extrait exposé, Sam peut prendre en photo Tomorrow, Fragile et Rainy en pleine séance de plaisanteries avec des peluches de cryptobiotes, en train de prendre la pose entre deux étages du Magellan, ou bien au cours d’une danse près des véhicules de notre héros.

Les interactions que l’on pouvait faire face au miroir dans les abris du premier jeu semblent donc monter d’un cran ici, avec potentiellement plusieurs endroits prédisposés à des séances photo. Clichés que l’on devrait retrouver au sein de la base sous forme de polaroids.

Plus surprenant, par contre, cette démonstration de Dollman en train de nous sortir une chorégraphie accompagné de ses clones. Dansant sur « Horizon Dreamer », l’une des musiques du jeu, la marionnette laisse même sa place à une projection holographique de Daichi Miura, le chanteur du morceau et déjà aperçu dans Death Stranding sous les traits du Musicien. Reveal pour l’occasion ou bien fonctionnalité qui sera exploitée avec d’autres artistes ou groupes, cela reste à voir mais la scène reste… particulière dirons-nous.

À part mentionner la dispensable démonstration de la collection de vêtements inspirés par le jeu, nous voici au terme des images inédites de Death Stranding 2 On the Beach. Au cours de leur divulgation, nous avons d’ailleurs pu à nouveau apprécier la subtilité (non) avec laquelle Hideo Kojima souhaite nommer ses personnages, dont on a découvert ou revu quelques visages.

Reste l’attente des images et trailers officiels pour compléter notre article ainsi que la traduction de ce panel d’1h30, qui risque de nous apporter quelques informations additionnelles, notamment via le concepteur nippon. On a par exemple la confirmation que la date de sortie du titre, uniquement dispo en 2025 sur PS5 au lancement, ne sera justement pas annoncée avant l’année prochaine. Pas de bombe à la grand-messe de Geoff Keighley donc, a priori.