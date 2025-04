Death Stranding 2 ne vous forcera pas à combattre ses boss si vous trouvez le jeu trop difficile

Passez les boss sans rien louper

Avec Death Stranding 2, Hideo Kojima veut aussi attirer les grands cinéphiles qui ont plus l’habitude d’enchaîner les films que les jeux. Autrement dit, à un public plus large qui viendrait découvrir le jeu pour ce qu’il a à offrir sur le plan de la mise en scène et sur son récit, plutôt que sur son gameplay. Et les phases de boss, aussi spectaculaires soient-elles, peuvent être pénibles si la difficulté vient mettre un frein à l’aventure.

Dans une émission radio relayée et traduite par Genki sur Twitter, Kojima indique qu’une option sera présente si vous n’arrivez pas à battre un boss. Vous pourrez la sélectionner et ainsi passer directement ce combat, mais au lieu d’arriver directement à la conclusion, l’affrontement sera narré via des images et du texte, histoire de ne rien louper de la mise en scène et des moments marquants de la narration.

Un mode « film » ou « visual novel » optionnel en quelque sorte, qui ne s’adressera bien sûr qu’à celles et ceux qui le voudront et qui n’auront pas envie de s’infliger certaines phases qui peuvent être désagréables, ou compliquées d’un point de vue de l’accessibilité (car elles demandent plus de réflexes). Et c’est toujours bon à prendre.

Death Stranding 2: On The Beach sera disponible dès le 26 juin sur PlayStation 5.