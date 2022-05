Death Stranding 2 : Hideo Kojima réagit avec humour aux déclarations de Norman Reedus

L’acteur Norman Reedus ne semble pas vraiment être la meilleure personne pour cacher un secret. L’interprète de Sam Porter Bridges s’est livré au jeu des confidences la semaine dernière en confirmant presque sans détour qu’un Death Stranding 2 était en cours de développement, ce qui a sans doute dû désarçonné Kojima Productions. Mais visiblement, Hideo Kojima ne semble pas lui en tenir en rigueur, comme il le montre sur Twitter avec une réponse amusante.

Kojima s’amuse de la situation

Quelques heures après que les déclarations de Reedus aient fait le tour d’Internet, Hideo Kojima a posté un nouveau tweet où il met en avant des photos de lui et de l’acteur tout en le grondant un peu, avec le message suivant, : « Va dans ta chambre, mon ami. »

Kojima tient ici la fameuse batte de Negan dans The Walking Dead, série où l’on peut justement retrouver Norman Reedus. Cette mise en scène semble nous montrer que Kojima et Reedus s’amusent de la situation plus qu’autre chose, mais aussi que les propos de l’acteur sont probablement véridiques pour que le créateur réponde de cette façon.

On attend maintenant de voir si Kojima et ses équipes en profiteront pour annoncer ce Death Stranding 2 un peu plus tôt que prévu ou non.