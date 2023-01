Dead Space Remake, où le trouver au meilleur prix ?

The Callisto Protocol n’aura pas réussi à briller assez fort pour que l’on oublie l’existence de Dead Space Remake, une nouvelle version du jeu d’horreur culte qui revient dans un écrin somptueux, avec quelques nouveautés au passage pour rendre l’expérience plus moderne. L’USG Ishimura nous ouvre à nouveau ses portes sanglantes et inquiétantes dès cette semaine, ce qui attirera sans doute beaucoup de fans du jeu original, ravis de pouvoir retrouver l’un des piliers du survival-horror de ces deux dernières décennies. Voici donc où trouver Dead Space Remake au prix le plus bas.

Où trouver Dead Space Remake au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Dead Space Remake est au meilleur prix.

Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Dead Space Remake sortira le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Vous pouvez d’ores et déjà consulter notre test complet du jeu, qui revient en détails sur toutes les qualités et les défauts de ce remake.