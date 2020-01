Dead Cells: Le DLC The Bad Seed débarque le 11 février

Il y a maintenant plusieurs semaines Motion-Twin nous avait promis qu’un DLC pour Dead Cells verrait le jour dans le premier trimestre de l’année 2020. C’est aujourd’hui au travers d’un nouveau trailer que The Bad Seed, la nouvelle extension du titre français, nous dévoile sa date de sortie.

Voyage en terres inconnues

Prévu pour le 11 février prochain, The Bad Seed nous propose d’explorer trois nouvelles terres hostiles dans lesquelles nous devrons affronter de nouveaux ennemis et boss. Parmi ces biomes exclusifs, nous retrouverons :

L’Arboretum, une serre abritant un clan paisible mais dont il faudra tout de même se méfier au risque d’y laisser sa peau.

Le Marais, un environnement nocif réunissant mutants, hommes-grenouille et suceurs de sang vous mettront à rude épreuve.

Le Nid, dernière zone de l’extension sera évidemment la plus dangereuse, celle-ci est le repère de tiques géantes.

Un boss final, conçu pour être au même niveau que Le Concierge sera également de la partie.

The Bad Seed sera donc disponible le 11 février au prix de 4,99€. Dead Cells est quant à lui disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.