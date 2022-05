DC Justice League : Outright Games annonce un jeu familial avec l’équipe de super-héros

On a désormais l’habitude de voir plus de jeux Marvel que de jeux DC en ce moment, sans doute à cause de la restructuration qui suit la fusion Warner Bros Discovery. Mais Outright Games, qui est un éditeur de jeux destinés à un jeune public (comme PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix), a visiblement un nouveau projet concernant la Justice League dans ses cartons, comme on le découvre avec un tout premier teaser de DC Justice League.

Un jeu DC pour toute la famille

On doit bien avouer qu’en dehors du design atypique des membres de la Justice League, ce teaser ne montre pas grand chose. Il faut dire que même le titre du jeu est temporaire, et les informations à son sujet sont pour l’instant bien maigres. On imagine que c’est le Joker que l’on entend ricaner derrière ce portail étrange, mais difficile de tirer d’autres indices ici.

On imagine tout de même que l’on pourra contrôler Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Aquaman et Cyborg dans cette « aventure familiale », qui pourra être jouée en solo ou à 2, et qui est pour le moment prévue pour sortir courant 2023.

DC Justice League sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.