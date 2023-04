Test DC’s Justice League: Cosmic Chaos – Un bon jeu pour toute la famille ?

Les choses n’ont pas toujours été simples pour DC Comics lorsqu’il s’agit d’adapter ses histoires sous d’autres formats. Les problèmes actuellement traversés par le DC Cinematic Universe le prouvent bien. Et ce ne sont pas les adaptations vidéoludiques de ces dernières années qui vont changer la donne, tant elles peinent à convaincre. Désireux de proposer du contenu malgré tout, une nouvelle tentative nous est aujourd’hui proposée avec DC’s Justice League: Cosmic Chaos.

Bien que très enfantin par ses visuels, ce titre s’adresse bien à tous les âges. Nous nous sommes donc lancés dans le test de ce dernier. Mais, est-il au niveau des adaptations LEGO, ou encore de l’excellente franchise Batman: Arkham ? Nous allons voir cela ensemble.

Conditions du test : Nous avons joué à DC’s Justice League: Cosmic Chaos sur PlayStation 5.

Un style enfantin mais intéressant

DC’s Justice League: Cosmic Chaos commence tandis que la Justice League profite d’un barbecue. Bien sûr, les choses dérapent lorsque Mr Mxyztplk et Starro viennent leur faire face pour leur annoncer une bien mauvaise nouvelle: Mr Mxyztplk est désormais le maire de la ville. Afin de mettre leur plan à exécution, Starro met l’ensemble de la Justice League sous son contrôle, à l’exception de Batman, Superman et Wonder Woman qui parviennent à s’échapper. A eux trois, ils vont tenter de sauver leurs amis ainsi que les habitants de la ville d’Harber Town.

L’ensemble de cette action se passe en cut-scenes plutôt enfantines, assez mignonnes et qui font bien le travail. Cette introduction donne d’ailleurs le ton que va prendre l’histoire, ainsi que l’aspect visuel qu’arborera le titre tout du long. D’ailleurs, l’écriture est plutôt réussie et parvient à charmer petits et grands, avec des personnages dont le caractère a été respecté, tout cela avec une touche d’humour.

Batman est toujours ce riche philanthrope qui n’a pas peur d’utiliser sa technologie pour sauver Harber Town et tirer profit du moindre morceau d’équipement trouvé durant leurs missions, tandis que Superman tente de faire le bien pour le bien en utilisant ses pouvoirs presque sans limites.

Mais, bien sûr, DC’s Justice League: Cosmic Chaos propose également de nombreux autres personnages issus des comics. Certains sont très connus, d’autres le sont un peu moins. Toutefois, il y a de quoi faire plaisir à tous les fans de héros DC tant il y a de la variété dans le casting. Et ce, sans parler des nombreux easter eggs qui sont disséminés à travers toute la carte de jeu. Il y a donc de l’exploration à prévoir afin de terminer l’entièreté du jeu.

En parlant d’exploration, notez que le monde ouvert n’est pas très vaste. Il est certes amusant à découvrir, mais ce dernier reste restreint, rendant ainsi l’exploration pour trouver les collectibles moins rébarbative. De nombreuses missions secondaires sont également proposées aux joueurs, certaines permettant d’ailleurs de découvrir d’autres zones de jeu que la ville d’Harber Town.

Un titre globalement agréable

En combat, il est bien sûr possible de passer d’un personnage à un autre sans problème, juste en cliquant sur un bouton. Et, en parlant de combats, ceux-ci sont funs et dynamiques, tout en étant pensés pour plaire à tous les publics.

Ainsi, Superman n’est pas plus résistant que les autres, afin qu’un certain équilibre existe entre les différents personnages. D’ailleurs, pour éviter la redondance des combats, les développeurs ont eu la bonne idée d’ajouter une grande variété d’ennemis que vous pourrez découvrir tout au long de l’aventure. Et, lorsque vous utilisez une compétence sur ces derniers, un cooldown lui est appliqué.

En outre, et un peu à la façon d’un RPG, vos personnages prendront du niveau et débloqueront de nouvelles compétences. Sachant que vous ne pouvez équiper que deux compétences à la fois, ainsi qu’une attaque ultime, il vous faudra passer de l’une à l’autre à mesure où vous en débloquerez plus, chaque compétence ayant son utilité précise. Par exemple, Superman peut infliger des dégâts de feu avec ses yeux lasers, tandis que Wonder Woman pourra créer des ondes de choc en claquant ses bracelets l’un contre l’autre. Quant aux autres personnages de la Justice League, ces derniers pourront être appelés pour venir vous aider de temps à autres une fois qu’ils auront été libérés.

Mais comment faire pour améliorer vos compétences ? En battant des ennemis, ces derniers laissent tomber divers objets, qui peuvent alors être utilisés pour améliorer vos personnages. Malheureusement, ces derniers n’en laissent tomber que très peu, il faut donc vous attendre à un peu de farm au court de l’aventure.

Ensuite, notez qu’il est aussi possible de personnaliser vos personnages un peu plus grâce aux artéfacts. Ces derniers sont en fait liés à des super-héros ou super-vilains de l’univers DC, qui les ont perdus ou se les ont fait confisquer. Chaque artéfact apporte des bonus à vos personnages, comme l’ajout d’éléments à vos attaques, ou encore une amélioration de vos dégâts. Pour l’exemple, Superman pourrait très bien équiper le faux pistolet du Joker, rendant ainsi les possibilités multiples.

Enfin, notons que DC’s Justice League: Cosmic Chaos réussit à proposer des visuels qui, bien qu’enfantins, font mouche. Mais ce n’est pas le seul point à souligner. Le jeu d’acteur côté voix est très bon, avec des doubleurs connus pour leur travail sur les personnages. Mais, malheureusement, la musique ne s’en sort pas aussi bien, celle-ci étant sans aucun doute le gros point noir du titre.