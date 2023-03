Accueil > Actualités > DC Justice League : Chaos Cosmique fait le plein de gameplay pour Superman, Batman et Wonder Woman

Pendant que la Suicide Squad a droit à son adaptation trash et pleine de sang où la Justice League a complétement vrillé sous l’impulsion de Brainiac, DC se prépare à nous offrir un peu plus colorée dans laquelle nos héros sont encore en pleine possession de leurs capacités. DC Justice League : Chaos Cosmique a pour but de s’adresser à un public un peu plus jeune que le jeu de Rocksteady et nous le montre une nouvelle fois en vidéo avec un tour d’horizon de ce qu’il aura à nous proposer.

La Justice League pour toute la famille

Ce trailer de gameplay met en avant les pouvoirs des trois personnages jouables que seront Superman, Batman et Wonder Woman, qui devront lutter contre les forces de Starro ainsi que contre celles de Mr Mxyzptlk, ce dernier ayant causé un sacré boxon au sein de la ville de Port-Joyeux.

Chaque héros dispose évidemment de ses propres compétences mais aussi de plein de petits bonus sympathiques à débloquer, comme des costumes ou des accessoires rigolos à équiper, qui appartiennent parfois aux autres membres de la Justice League. Pour rappel, le titre sera aussi jouable en coopération locale à deux joueurs.

DC Justice League: Chaos Cosmique sera disponible le 10 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Notez que si vous achetez une version physique du jeu, vous recevrez en bonus l’un des quatre porte-clés à l’image de Superman, Batman, Wonder Woman ou Cyborg.